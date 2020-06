Perquè un dia torni la cançó a Sinera

Foto: Andrew Neel

El meu somni lentde la gran pau blancasota el cel clement.Passo pels caminsencalmats que portenla claror dels cims.És un temps parata les vinyes altes,per damunt del mar.He parat el tempsi records que estimoguardo de l’hivern.Però tu riuràs,car veus com es tanquenllavis catalans.I es baden al solboques de captaires,plagues de leprós.Ningú no ha comprèsel que jo voliaque de mi es salvés.Mai no ha entès ningúper què sempre parlodel meu món perdut.Les paraules sónforques d’on a trossospenjo la raó.Branden a ple ventcordes que no podensuportar més pes.El càntic és lluny,i la greu campanatoca pels difunts.Ha cessat el ballde l’altiva monjai de l’embriac.La dansa tambédel pelut dimoniamb la reina Esther.Ja no volta l’ós.He llegit el llibredel Predicador.Deso a poc a pocdintre de la capsatots els meus ninots.Ara he de callar,que no tinc prou forçacontra tant de mal.D’un mal tan anticaquesta veu febleno et sabrà guarir.En un estrany buit,manen el silencii la solitud.Sols queden uns noms:arbre, casa, terra,gleva, dona, solc.Només fràgils motsde la meva llengua,arrel i llavor.La mar, el vell pi,pressentida barca,La por de morir.Salvador Espriu (Les Hores, 1952)