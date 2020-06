Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana l'exposició La prèvia normalitat , que es pot veure a la sala Maria Font del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí del 19 al 30 de juny de 2020. L'entrada és gratuïta però a causa del protocol de seguretat pel Covid-19, cal reservar les entrades al web del museu o al telèfon 977 87 05 76.Durant el setembre i l'octubre de 2019, un grup de fotògrafs coordinat per Albert Carreras va fer centenars de fotografies en diversos espais de l'Espluga seguint referents com el treball In the American West de Richard Avedon. El resultat d'aquestes sessions, retrat d'una normalitat prèvia a les riuades causades pel temporal Gloria i a l'emergència sanitària causada pel Covid-19, ha reposat durant el confinament fins que el col·lectiu ha cregut proposar-lo com una representació visual d'aquesta normalitat, però també com un gest d’esperança, de comunitat, i de mirades compartides.L'exposició inclou prop de dues-centes fotografies, entre les quals trenta retrats de gran format, de Carolina Santamaria, Cristina Climent, Elisenda Trilla, Eva Bonet, Joan Antoni Delgado, Joan Tarès, Josep Maria Vallès, Josep Maria Masqué, Mar Garcia, Maria Querol, Marta Garcia, Marta Josa, Montse Vernet, Núria Creus, Rosa Gené, Santi Boqué, Sergi Bru i Àlex Foix.l'exposició La prèvia normalitat a la sala Maria Font del Museu de la Vida Rural.del 19 al 30 de juny de 2020.