Anthony Perkins a Psicosi en el paper de Norman Bates

El 16 de juny de 1960 es va estrenar Psycho (Psicosi), dirigida i produïda per Alfred Hitchcock. La pel·lícula, protagonitzada per Janet Leigh i Anthony Perkins, va basar-se en la novel·la del mateix títol que havia publicat un any abans Robert Bloch i que s'havia inspirat en la història d'un assassí real, Ed Gein. A la pel·lícula, Marion Crane roba 40.000 dòlars per ajudar el seu amant i a mitja fugida, en plena tempesta, s'atura a passar la nit al Motel Bates, un establiment regentat per Norman, un home d'aparença amable que té cura de la seva mare.El film va comptar amb una banda sonora esplèndida de Bernard Herrmann, que ja havia col·laborat amb Alfred Hitchcock a llargmetratges com Vertigo i North by northwest, i conté una de les escenes de cinema més conegudes, referenciades, i inclús parodiades, la de la dutxa, en què un Norman Bates pres per la personalitat de la seva mare assassina Marion a ganivetades. La recordem.