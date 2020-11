Cucurrucucú paloma és una cançó mexicana escrita per Tomás Méndez el 1954. L'escoltem en veu de Sílvia Pérez Cruz, Caetano Veloso, Lola Beltrán, Joan Baez i Luis Miguel.Dicen que por las nochesnomás se le iba en puro llorar.Dicen que no comía,nomás se le iba en puro tomar.Juran que el mismo cielose estremecía al oír su llanto.Tanto sufría por ellaque hasta la muerte la fue llamando.Dicen que por las nochesnomás se le iba en puro llorar.Dicen que no comía,nomás se le iba en puro tomar.Juran que el mismo cielose estremecía al oír su llanto.Tanto sufría por ellaque hasta la muerte la fue llamando.Ay, ay, ay, ay, ay... cantaba,ay, ay, ay, ay, ay... gemía,ay, ay, ay, ay, ay... cantaba,ay, ay, ay, ay, ay... palomade pasión mortal moría.Que una paloma blancamuy de mañana le va a cantar,y a su casita solacon sus puertitas de par en par,juran que esa palomano es otra cosa más que su alma.Que todavía esperaa que regrese la desdichada.Que una paloma blancamuy de mañana le va a cantar,y a su casita solacon sus puertitas de par en par,juran que esa palomano es otra cosa más que su alma.Que todavía esperaa que regrese la desdichada.Que todavía esperaa que regrese la desdichada.Cucurrucucú... paloma,cucurrucucú no llores.Las piedras jamás, paloma,qué van a saber de amores.Ay, ay, ay, ay, ay...