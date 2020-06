Els somnis de Carlos Ruiz Zafón

L'escriptor català Carlos Ruiz Zafón Foto: Europa Press

Carlos Ruiz Zafón va néixer a Barcelona el 25 de setembre de 1964 i ha mort el 19 de juny de 2020 a Los Angeles, víctima d'un càncer que li va ser diagnosticat l'any 2018. L'escriptor va aconseguir èxit mundial gràcies a La sombra del viento, que va publicar el 2001 com a primer volum d'una tetralogia d'intriga històrica que té per escenari el Raval de la Barcelona de la primera meitat del segle XX. El recordem llegint-ne 14 fragments.Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él.Alguien dijo una vez que en el momento en que te paras a pensar si quieres a alguien, ya has dejado de quererle para siempre.El modo más eficaz de hacer inofensivos a los pobres es enseñarles a querer imitar a los ricos.Conserva tus sueños, nunca sabes cuando te harán falta.Nada engaña más que los recuerdos.Quien quiere de verdad quiere en silencio, con hechos, nunca con palabras.Los libros son espejos: sólo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro.. La muerte tiene estas cosas: a todo el mundo le despierta la sensiblería. Frente a un ataúd, todos vemos solo lo bueno, o lo que queremos ver.Lo difícil no es ganar dinero sin más -se lamentaba-. Lo difícil es ganarlo haciendo algo a lo que valga la pena dedicarle la vida.Nada engaña más que los recuerdos.El destino suele estar a la vuelta de la esquina. Como si fuese un chorizo, una furcia o un vendedor de lotería: sus tres encarnaciones más socorridas. Pero lo que no hace es visitas a domicilio. Hay que ir a por él.Probablemente porque un extraño nos ve como somos, no como quiere creer que somos.Hay pocas razones para decir la verdad, pero para mentir el número es infinito.A veces nos creemos que las personas son décimos de loteria: que están ahí para hacer realidad nuestras ilusiones absurdas.