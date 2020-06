Foto: Facebook Nick Drake

Nick Drake va néixer a l'actual Myanmar el 19 de juny de 1948. Va ser un cantant i compositor anglès de folk que en vida va tenir molt poc èxit comercial. La qualitat de la seva música, però, és reconeguda en l'actualitat per crítics i altres artistes. Drake, a qui no agradaven les actuacions en directe ni les entrevistes promocionals, va morir el 25 de novembre de 1974, només amb 26 anys, d'una sobredosi d'antidepressius accidental. El recordem escoltant la cançó que va donar nom al seu darrer disc, Pink Moon, que es va publicar el 1972.Saw it written and I saw it sayPink moon is on its wayAnd none of you stand so tallPink moon gonna get ye allAnd it's a pink moonHey it's a pink moonPink, pink, pink, pink, pink moonPink, pink, pink, pink, pink moonI saw it written and I saw it sayPink moon is on its wayAnd none of you stand so tallPink moon gonna get ye allIt's a pink moonYeah, it's a pink moon