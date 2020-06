Foto: Bernat Almirall

Txarango han publicat el seu quart i últim disc, De vent i ales (Halley Records), del qual ja en van avançar el primer senzill, A la deriva . N'escoltem Les coses senzilles.La vida és tan fràgil,és tan fràgil estar aquírecorrent el camí,comprenent el mandala.T'ho posaré fàcil:sé que demà no estarem vius.No estarem vius,tu i jo serem uns altres.I reptes, llocs i gentseran només pols en el temps.Som de vent i ales.Som de vent i ales.Lluitant per viure lent,anem cuidant d'aquest present.D'aquest present.He vist la mort vetllar el meu lliti sé que serà bonic deixar aquest cos a terra.Perquè ressoni a l'infinit,he fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra.Tenim el cor rebel.La vida és tan fràgil,és tan fràgil estar aquí,recorrent el camí,agraint cada passa.T'ho posaré fàcil:sé que demà no estarem vius.No estarem vius,tu i jo serem uns altres.I reptes, llocs i gentseran només pols en el temps.Som de vent i ales.Som de vent i ales.Lluitant per viure lentanem cuidant d'aquest present.D'aquest present.He vist la mort vetllar el meu lliti sé que serà bonic deixar aquest cos a terra.Perquè ressoni a l'infinithe fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra.Tenim el cor rebel.Tan difícil dir-nos les coses senzilles,tan difícil fer-nos més fàcil la vida,tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí,i al final d'aquest laberint només hi ha.Tan difícil dir-nos les coses senzilles,tan difícil fer-nos més fàcil la vida,tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí,i al final d'aquest laberint només hi hanomés hi ha un t'estimo.El documental amb què ens presenten el seu nou disc.