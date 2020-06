Sant Pere a casa

Foto: JESHOOTS.com

Catorze recomana les activitats que l'Ajuntament de Sant Cugat programa per celebrar des de casa la Festa Major de la ciutat durant el diumenge 28 i el dilluns 29 de juny de 2020. Les activitats es podran seguir al canal de YouTube de l'Ajuntament i al compte d'Instagram de la Festa Major de Sant Cugat Les circumstàncies derivades de la crisi del coronavirus han portat a l'Ajuntament de Sant Cugat a suspendre la Festa Major de la ciutat, prevista del 26 al 29 de juny. Mentre des del consistori es treballa per poder fer una celebració ciutadana durant la tardor, per als dies 28 i 29, Sant Pere, proposa activitats festives que es puguin fer des de casa: engalanar balcons, finestres i terrasses, assistir virtualment al lliurament de premis del 40è concurs d'arrossos, música i contes per als infants, visites virtuals... En podeu consultar tota la programació en aquest enllaç les activitats programades per celebrar la Festa Major de Sant Cugat des de casa, al canal de YouTube de l'Ajuntament i al compte d'Instagram de la Festa Major de Sant Cugat el diumenge 28 i el dilluns 29 de juny de 2020.