La meva vida (sense misticisme)

"Escriure senzill i que sigui veritat és una de les coses més difícils que hi ha, és el que tots els escriptors voldrien, passa que cap escriptor voldria un destí com el de Salvador Renobell Bosch. No cal aquí ara que jo narri el seu historial clínic, basti’m dir que tot el que diuen els seus poemes és veritat", escriu Enric Casasses al pròleg de Perquè ha de ser així (Edicions Poncianes), un poemari cru, honest i directe amb què Renobell, més enllà de mostrar la seva relació amb les drogues, l'alcohol, l'exèrcit de fàrmacs o el manicomi, tal com assenyala Casasses, "ens ofereix la veritat vista des de dins i ens mostra el dolor des de fora, sense gemegar: retratant-lo". Us convidem a llegir-ne dos poemes.De sobte he sentit una pena immensa:pels dies perduts, dies de drogues itambé dies al llit, igualment perduts.Tot plegat, pel cap baix, més de mitja vida.I ara em pregunto quant em queda,convençut ja que difícilmentseré l'amo de la meva fi,i veient molt clar que la vidano em serà falaguera,però tot i ser-me despietadament hostil,jo la viuré fins al final, com ha de ser.I l'amenaça del brot psicòtic, que em podriainduir al suïcidi, queda anul·lada per la ingestad'aquestes pastilles que tant odio, perquèm'enterboleixen i m'ensopeixen peròl'efecte de les quals em pot salvar la vida.Perquè jo tinc por de mi. Del que puc fer-me.Un individu al qual no li van saber diagnosticarun brot psicòtic es llançà d'un sisè pis(sobrevisqué miraculosament).Quant a la medicació la decisió és difícil:si vaig jurar deixar de prendre-me-la, arame'n desdic. Seguiré els consells mèdics.No és el primer cop que juro en fals.La meva ànima és un full en blancque no es deixa escriure, arrossegatpel vent; un gat que bufaquan el vols acariciar. La comunicacióimpossible. El desig insatisfet.On són aquellesdisposades a voler-me?Marta, sisplau, dona'm la nitque no em vas donar.Sara, vols quedar?Thaïs, deixa'm obrir-te la ganade la qual mancaves.Inés: veiem-nos, però deixa'm fer.Raquel, truca'm i anem a sopar.Però els telèfons ja no són operatius.No han tornat als llocs de trobada.S'han casat, tenen fills, habiten espaisdesconeguts.S'han esvaït.Estic sol i amb el sex appeal minvant.© Salvador Renobell Bosch© d'aquesta edició: Associació Joan Ponç