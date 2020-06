Carlos Gardel va néixer l'11 de desembre de 1890 a Tolosa de Llenguadoc i va morir el 24 de juny del 1935 a Medellín (Colòmbia). Recordem el cantant, compositor i actor de cinema escoltant el que segurament és el seu tango més famós, Por una cabeza.Por una cabeza de un noble potrilloque justo en la raya afloja al llegary que al regresar parece decir:"No olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar."Por una cabeza, metejón de un día,de aquella coqueta y risueña mujerque al jurar sonriendo el amor que esta mintiendoquema en una hoguera todo mi querer.Por una cabeza,todas las locuras,su boca que besa,borra la tristeza,calma la amargura.Por una cabeza,si ella me olvida,qué importa perdermemil veces la vida,para qué vivir.Cuantos desengaños, por una cabeza,yo juré mil veces no vuelvo a insistirpero si un mirar me hiere al pasar,su boca de fuego, otra vez, quiero besar.Basta de carreras, se acabó la timba,un final reñido yo no vuelvo a ver,pero si algún pingo llega a ser fija el domingo,yo me juego entero, qué le voy a hacer.Por una cabeza,todas las locuras,su boca que besa,borra la tristeza,calma la amargura.Por una cabeza,si ella me olvida,qué importa perdermemil veces la vida,para qué vivir.Així el ballen Jessica Biel i Colin Firth a la pel·lícula Easy Virtue.