Carlos Gardel va néixer l'11 de desembre de 1890 a Tolosa de Llenguadoc i va morir el 24 de juny del 1935 a Medellín (Colòmbia). N'escoltem aquest tango en veu seva, d'Estrella Morente (en un videoclip seu i cantant-la a la pel·lícula Volver, a l'escena protagonitzada per Penelope Cruz), per Rosalía i Juanes i per Luis Miguel.Yo adivino el parpadeode las luces que a lo lejosvan marcando mi retorno.Son las mismas que alumbraroncon sus pálidos reflejoshondas horas de dolor.Y aunque no quise el regresosiempre se vuelveal primer amor.La vieja calledonde el eco dijotuya es su vida,tuyo es su querer.Bajo el burlónmirar de las estrellas,que con indiferenciahoy me ven volver.Volvercon la frente marchitalas nieves del tiempoplatearon mi sien.Sentirque es un soplo la vida,que veinte años no es nada,que febril la mirada,errante en las sombras,te busca y te nombra.Vivircon el alma aferrada,a un dulce recuerdoque lloro otra vez.Tengo miedo del encuentrocon el pasado que vuelvea enfrentarse con mi vida.Tengo miedo de las nochesque pobladas de recuerdosencadenen mi soñar.Pero el viajero que huyetarde o tempranodetiene su andar.Y aunque el olvido,que todo destruye,haya matado mi vieja ilusión,guardo escondidauna esperanza humilde,que es toda la fortunade mi corazón.Volvercon la frente marchitalas nieves del tiempoplatearon mi sien.Sentirque es un soplo la vida,que veinte años no es nada,que febril la mirada,errante en las sombras,te busca y te nombra.Vivircon el alma aferradaa un dulce recuerdoque lloro otra vez.