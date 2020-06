Federico García Lorca, recreat

Com era la veu de Federico García Lorca? Us l'imagineu recitant? El compte FacetoFake , gràcies a la tecnologia deepfake, que, basada en la intel·ligència artificial, permet posar la cara d'una persona en el cos d'una altra, ha fet màgia: partint d'una sola foto del poeta, l'han simulat recitant Casida de la muchacha dorada. Per una banda, tal com expliquen, "Els moviments facials són controlats per una altra persona en un vídeo a part". I per altra, la veu original és de l'actor Carmelo Gómez i està extreta d'un vídeo de la iniciativa Amamos la poesía, de la Real Academia Española i l'editorial de revistes Condé Nast. Us convidem a veure i escoltar el resultat d'aquest experiment.Casida de la muchacha doradaCASIDASVIIILa muchacha doradase bañaba en el aguay el agua se doraba.Las algas y las ramasen sombra la asombrabany el ruiseñor cantabapor la muchacha blanca.Vino la noche clara,turbia de plata mata,con peladas montañasbajo la brisa parda.La muchacha mojadaera blanca en el agua,y el agua, llamarada.Vino el alba sin mancha,con mil caras de vaca,yerta y amortajadacon heladas guirnaldas.La muchacha de lágrimasse bañaba entre llamas,y el ruiseñor llorabacon las alas quemadas.La muchacha doradaera una blanca garzay el agua la doraba.