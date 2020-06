Catalunya fracturada?

Foto: Andrew Barclay

Catorze recomana la sessió Catalunya, una societat plural. Fracturada? amb què la Universitat de Barcelona reprèn, de manera telemàtica, el cicle Debats UB el dilluns 29 de juny a les 17 h.La Universitat de Barcelona organitza el cicle de debats Catalunya i Espanya amb l'objectiu d'esdevenir un punt de trobada des d'on incentivar la discussió i l'ús de la paraula per afavorir l'entesa, facilitar la comprensió dels conflictes i contribuir a la seva resolució. A la nova sessió, conduïda per Víctor Climent, cap del Departament de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa, hi aportaran la seva visió acadèmica la sociòloga Marina Subirats, Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l'Educació de la UB, i Jaume Font, professor d'Anàlisi Geogràfica Regional de la UB. L'assistència és gratuïta però cal inscriure-s'hi prèviament a través d' aquest formulari , i les persones interessades rebran l'adreça de YouTube des d'on podran seguir l'activitat.la sessió Catalunya, una societat plural. Fracturada? del cicle Debats UB.al canal de YouTube de la Universitat de Barcelona, prèvia inscripció.el dilluns 29 de juny a les 17 h.