Foto: Catorze

1

Il·lustració: Valentí Gubianas

El somni d'en Blai

En Blai no ha anat mai a l'escola perquè té fibrosi quística, una greu malaltia respiratòria, i aquest any hi anirà per primera vegada. Tota la seva classe, i els mestres i els pares, en tindran cura i l'ajudaran, i amb ells arribarà a viure experiències increïbles, potser, inclús, farà realitat el seu somni. Estrella Polar publica El somni d'en Blai , de Rafel Nadal amb il·lustracions de Valentí Gubianas . En tastem el primer capítol iÉs el primer dia d'escola. Els nens estan contents de retrobar-se i s'expliquen com els han anat les vacances. Quan entren a l'aula, seuen en rotllana.—Aquest curs tindrem un company nou, un noi molt especial —explica la Raquel, que sempre ho sap tot perquè la seva mare és de l'associació de mares i pares de l'escola.—Es veu que és diferent de tots nosaltres. Sovint està malalt i falta molt a classe —els aclareix en Rubèn, que també és molt xafarder.La mestra entra amb un nen agafat de la mà. Té els cabells arrissats, una mica pèl de panotxa, i sembla content, però un xic espantat. Els nens callen de cop.—Us presento en Blai, que vindrà a classe amb nosaltres —els anuncia la Mar—. Aquest curs haurem de seguir algunes normes per ajudar-lo, perquè té fibrosi quística i hem de vigilar que no es refredi.—Què és la fibrosi quística? —pregunta l'Eloi, ple de curiositat.—Explica'ls-ho tu, Blai —la mestra convida el nouvingut a parlar.En Blai, vermell com una tomata, només pot dir quatre paraules.—Una malaltia dels pulmons.La Mar s'acosta a la pissarra i escriu:Barrem el pas als bacteris!—No podem eliminar la malaltia, però podem frenar els bacteris que ataquen en Blai perquè està dèbil. Cada dia aprendrem una regla —els fa saber, mentre anota a la pissarra:classe.1. Ens rentarem les mans abans d'entrar a classe.—Cada matí n'afegirem una de nova i ja veureu com aconseguirem derrotar els bacteris.—Jo no el veig diferent; és com nosaltres —diu en Jordi una mica decebut.—Quin pal, rentar-se les mans tan sovint —protesta en Roger, que és el rondinaire de la classe.© del text: Rafel Nadal i Farreras, 2020.Publicat d'acord amb Pontas Literary & Film Agency.© de les il·lustracions d'interior i de coberta: Valentí Gubianas, 2020.Il·lustrador representat per IMC Agència Literària.© d'aquesta edició: Edicions 62, S. A, 2020.