Les 14 properes publicacions de Joaquim Carbó

Foto: Adrià Costa

Joaquim Carbó ens presenta catorze treballs, entre llibres, contes i articles, que aquest any té en curs de publicació. I que contrasten amb les dues llistes publicades a Catorze dels seus llibres descatalogats. Tal com ell diu: "A mesura que es publiquin, però, no trigaran a formar part d’aquest mateix grup de llibres desapareguts atesa la velocitat, l’acceleració del sector i al fet que tindran escàs ressò mediàtic a no ser que surti al diari per un fet divers: assassinat, assalt a mà armada i/o violació de tota mena de codis".Un altre tròpic. Narracions, Pagès editors.Recull de narracions inèdites amb d’altres de publicades al llarg dels anys en revistes i llibres col·lectius. La que dona títol al recull va guanyar el Premi Santa Maria l’any 1964. Fins ara només s’havia editat com un apèndix de la revista El Pont.Ascensió i caiguda de Daniel Bastida. Novel·la, Comanegra.Novel·la en dues parts escrita en homenatge a Manuel de Pedrolo i al seu Temps obert. Un encàrrec editorial en un intent curiós i original de continuar la sèrie on l’autor la va deixar ben oberta...Mafalda, mig bruixa mig fada. Conte, Barcanova.Conte d’una noia que enlluerna el narrador del conte, fascinat quan imagina que la veu volar de casa a la feina muntada en una escombra.El misteri d’en Ricard. Conte, Salvatella.Els pares d’un infant pateixen perquè no saben com reaccionarà el seu fill quan sàpiga que és adoptat. El noiet, però, ja ho sap i per a ell no és cap problema perquè sempre s’ha sentit estimat.En Miquelet i l’abella. Conte, Baula.Novena aventura d’en Miquelet, un infant que sent molta curiositat per conèixer els misteris de les productores d’aquella mel que li fa llepar-se els dits.Albert Jané, 90 anys i Cavall Fort. Miscel·lània, Ed. Base.Homenatge a Albert Jané, amb records personals i algunes curiositats sobre la vida d’aquest gramàtic que ha fet honor a personatges tan treballadors per la nostra llengua com Pompeu Fabra o Joan Corominas.Els ullastres de Manhattan. Article, Núvol.Comentari sobre el llibre acabat de publicar pel poeta Ponç Pons a l’entorn del viatge que va fer fa uns anys a Nova York. Entre l’enlluernament pel descobriment dels gratacels i el record permanent de Sa Figuera Verda, la cabana menorquina on es dedica a escriviure.Mompou / Millà. Miscel·lània, Fundació Mompou.Recull de fragments escrits al llarg del temps en relació a la música. Homenatge a Frederic Mompou i a l’amic Joan Millà, amb qui l’autor va coincidir en el cos de dansa de l’Esbart Verdaguer. Entre moltes altres coses, el discretíssim Joan Millà va ser fundador i president de la Fundació Mompou.Viatjo sol amb el metro. Conte, Cavall Fort.Tot allò que el protagonista, un noiet que comença a anar a l’institut sol, en metro, pot descobrir a les escales, l’andana, les estacions i, sobretot, el personal amb qui coincidirà diàriament.Charles Blondin. Divulgació, Cavall Fort.Algunes de les proeses de Charles Blondin, el funàmbul que va travessar diverses vegades les cascades del Niàgaga amb i sense pal d’equilibri. Es va donar el seu nom a les tirolines que permeten transportar materials molt pesants d’una muntanya a una altra sense haver de passar per terra. Va actuar a Barcelona el 1863.Una vida de merda. Narració, per a nou recull.La primera d’una sèrie de narracions amb què intentaré produir un recull que sigui ben divers sense perdre, però, un to humà i sincer. Un delinqüent somia fer-ne alguna que sap que no és al seu abast.El vell del Citröen. Narració, per a un nou recull.La segona narració de la mateixa sèrie en record d’un veí i amic que tenia un cotxe que estimava més que la pròpia família.Felip Marlot i els drons. Novel·la juvenil, sense editor.De moment, no he trobat editor encara per a aquesta vuitena novel·la de la sèrie del meu detectiu preferit en què els drons juguen un paper ben important.Vint anys després. Dietari, sense editor.Una mena de dietari, un setmanari, podríem dir, en què vaig recollir allò que em va cridar més l’atenció de les setmanes de l’any 2000. Tampoc no sé qui la pot o vol editar.