El Documenta 2020

Foto: Gemma Ventura

Eugènia Broggi (editora de L'Altra Editorial) i Josep Cots, Llibreria Documenta Foto: Gemma Ventura

Catorze recomana la nova edició del Premi Documenta , que convoquen L'Altra Editorial i la Llibreria Documenta , al que poden optar autors de fins a 35 anys amb obres en prosa de creació literària en català. La convocatòria és oberta fins a l'1 de setembre de 2020.Des de 1980, el Premi Documenta ha descobert autors que tot just començaven: des de Melcior Comes, Pau Vidal, Víctor García Tur o Lluís Anton Baulenas fins a Bel Olid, Alícia Kopf, Irene Solà o Xavier Mas Craviotto. Després que en l'edició de 2019 quedés desert, la llibreria Documenta i l'Altra Editorial (que en publica el guanyador des de 2013) tornen a sumar esforços per descobrir i treballar pel futur de la literatura catalana i per donar una empenta als joves escriptors, com expliquen l'editora Eugènia Broggi i el llibreter Josep Cots en aquesta conversa amb Gemma Ventura.La nova convocatòria del premi és oberta fins a l'1 de setembre de 2020, i hi poden participar autors que no hagin complert els 35 anys abans de la data d'adjudicació (25 de novembre de 2020) amb obres en prosa en llengua catalana, ja siguin novel·la, contes, viatges, records... En podeu consultar les bases completes en aquest enllaç el Premi Documenta 2020 els originals s'han d'entregar a la Llibreria Documenta.fins a l'1 de setembre de 2020.