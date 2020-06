El que vaig aprendre del pare

El pare viatjava molt per feina i va ensenyar-li des de petit a omplir les maletes de manera perfecta: enrotllar els mitjons per aprofitar els racons, l'ordre amb què havia de ficar-hi les peces de roba, com encabir-hi les sabates... Altres jugaven a bàsquet o parlaven de cotxes, però ells es relacionaven a través dels equipatges. Negative Space , de Max Porter i Ru Kuwahata ( Tiny Inventions ) és un curt d'animació stop-motion inspirat en un poema de Ron Koertge i va ser destacat i premiat en diversos festivals especialitzats com el d'Annecy i nominat als premis Oscar.