Foto: Ajuntament de Sant Cugat

Catorze recomana Sant Cugat a escena , el cicle d'espectacles que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ofereix de l'1 al 24 de juliol de 2020 i que es poden gaudir de manera presencial al claustre del Monestir de Sant Cugat i també en línia, al canal de YouTube del consistori i la plataforma Cugat Mèdia . L'import de les entrades es destinarà a projectes sociosanitaris per pal·liar els efectes del Covid-19.Normalment, els estius s'omplen de propostes per gaudir a la fresca, música, teatre, recitals... El de 2020 no és un estiu normal, però l'Ajuntament de Sant Cugat ha volgut programar, amb totes les mesures de seguretat necessàries, un cicle d'espectacles que dona suport als artistes locals, que són protagonistes de totes les propostes. A més de La Pua al plató, concerts enregistrats al Teatre Mirasol i que es poden gaudir en línia, el claustre del Monestir (que és protagonista en la visita guiada que també es pot seguir a YouTube) es converteix en escenari per a les Nits de clàssica, les Lectures a la fresca confitades i els Vespres de jazz. El preu de les entrades per assistir-hi presencialment (10 €) es destinarà a projectes sociosanitaris per pal·liar els efectes del Covid-19. Podeu consultar la programació completa de Sant Cugat a escena en aquest enllaç el cicleal claustre del Monestir, al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a la plataforma Cugat Mèdia de l'1 al 24 de juliol de 2020.