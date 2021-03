Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons

Astor Pantaleón Piazzolla va néixer a Mar del Plata l'11 de març de 1921 i va morir a Buenos Aires el 4 de juliol de 1992. Piazzolla va ser un dels músics de tango més importants de la segona meitat del segle XX i, com a intèrpret de bandoneó i compositor, va contribuir a la renovació d'aquest gènere musical incorporant-hi elements propis de la música clàssica i del jazz.Recordem "El gran Astor", com se'l va arribar a conèixer, veient com va interpretar en directe (acompanyat per Tomás Gubitsch, Ricardo Sanz, Gustavo Beytelmann, Luis Ceravolo, Osvaldo Caló, Daniel Piazzolla i Luis Ferreyra) el seu conegut Libertango en un programa musical de la ràdiotelevisió suïssa l'any 1977 i l'adaptació que la cantant i model jamaicana Grace Jones va publicar-ne el 1981.