Les veritats de Jean Cocteau

Foto: www.sensesofcinema.com

Jean Cocteau va néixer el 5 de juliol de 1889 i va morir l'11 d'octubre del 1963 a França. Recordem el poeta, dramaturg i cineasta escoltant com el 1962 es va dirigir a la incertesa d'un futur que avui ja ha arribat i passat: l'any 2000. I llegint-ne 14 reflexions al voltant de la vida.Hi ha veritats que un només pot dir després d'haver-se guanyat el dret a dir-les.El verb estimar fa de mal conjugar: el seu passat no és perfecte, el seu present només és indicatiu i el seu futur sempre és condicional.Un vas mig buit de vi també és un vas mig ple, però una mentida a mitges de cap manera és una mitja veritat.Un egoista és aquell que s'entossudeix a parlar-te d'ell mateix quan t'estàs morint de ganes de parlar-li de tu.Els miralls, abans de donar-nos la imatge que ensenyen, haurien de reflexionar una mica.El que el públic et retreu, cultiva-ho: allò és el que ets.Plantejar-se els mínims problemes possibles és l'única manera de resoldre'ls.La joventut sap el que no vol abans de saber el que vol.El poeta és un mentider que sempre diu la veritat.Sé que la poesia és imprescindible, però no sé per a què.La moda mor jove.Déu no hauria aconseguit arribar al gran públic sense l'ajuda del diable.L'única tècnica que val la pena dominar és la que un mateix s'inventa.Un jove no hauria de comprar valors segurs.