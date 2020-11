Les bandes sonores d'Ennio Morricone

Ennio Morricone al Festival de Cannes l'any 2007. Foto: Olivier Strecker, CC BY-SA 3.0

Ennio Morricone va néixer el 10 de novembre del 1928 i va morir el 6 de juliol de 2020 als 91 anys. Morricone és sinònim de cinema: al llarg de la seva carrera va arribar a compondre prop de tres-centes bandes sonores, des de les que va escriure per a l'anomenada "Trilogia del dòlar" de Sergio Leone, amb qui va ser company d'escola, fins a les seves col·laboracions amb Giuseppe Tornatore, Pedro Almodóvar i Quentin Tarantino. Recordem el llegat d'un dels compositors més importants del cinema escoltant 14 de les seves composicions.Per un pugno di dollari (Per un grapat de dòlars), dirigida per Sergio Leone, 1965.Per qualche dollaro in più (Per uns quants dòlars més), dirigida per Sergio Leone, 1965.Il buono, il brutto, il cattivo (El bo, el lleig i el dolent), dirigida per Sergio Leone, 1966.Da uomo a uomo (La mort va a cavall), dirigida per Giulio Petroni, 1967 / Kill Bill Vol. 1, dirigida per Quentin Tarantino, 2003.C'era una volta il West (Fins que li va arribar l'hora), dirigida per Sergio Leone, 1968.Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Investigació sobre un ciutadà), dirigida per Elio Petri, 1970.Novecento, dirigida per Bernardo Bertolucci, 1976.Once upon a time in America (Hi havia una vegada a Amèrica), dirigida per Sergio Leone, 1984.The Mission (La missió), dirigida per Roland Joffé, 1986.The Untouchables (Els intocables d'Elliot Ness), dirigida per Brian De Palma, 1987.Nuovo Cinema Paradiso (Cinema Paradiso), dirigida per Giuseppe Tornatore, 1988.Átame, dirigida per Pedro Almodóvar, 1990.La leggenda del Pianista sull'oceano (La lllegenda del pianista sobre l'oceà), dirigida per Giuseppe Tornatore, 1998.Malèna, dirigida per Giuseppe Tornatore, 2000.