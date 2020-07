Un vespre amb Ferran Palau

Catorze recomana el concert que, en una edició adaptada a les circumstàncies, el cantautor Ferran Palau farà al cicle Els Vespres de la UB el dijous 16 de juliol de 2020 a les 18:30 h al jardí Ferran Soldevila i que es podrà seguir en directe en línia amb inscripció prèvia Els Vespres de la UB, tant en la seva edició d'estiu al jardí Ferran Soldevila de l'Edifici Històric, com en el certamen d'hivern al Paranimf, aposten per la música emergent de l'escena catalana actual. Enguany el cicle no es pot celebrar en les circumstàncies habituals, així que l'esdeveniment es converteix en una cita única que es podrà gaudir en directe de manera presencial i també virtual. Ferran Palau, un dels compositors i cantautors més sòlids de la música catalana contemporània, presentarà Kevin, el seu darrer disc, i revisitarà els anteriors en un concert especial que es podrà seguir al canal de YouTube de la Universitat de Barcelona i pel qual, als perfils de Facebook Twitter d'Els Vespres, es podrà optar a una de les cinc entrades dobles per assistir-hi presencialment. A més, un cop finalitzat, el músic respondrà les preguntes del públic.el concert de Ferran Palau a Els Vespres de la UB al jardí Ferran Soldevila de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona i des de casa.el 16 de juliol de 2020 a les 18:30 h.