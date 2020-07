Foto: Catorze

Les nits d'estiu són les més curtes de l'any, les que tenen el punt idíl·lic de les vacances, del temps lent, dels sopars amb els amics, dels records de joventut, de les festes majors. Però també hi ha l'altre cantó: l'insomni, els malsons, les pors que ens persegueixen.Aquest escenari nocturn és el punt de partida amb què onze escriptors han escrit cadascú un conte que ha recollit i publicat l'editorial Univers a Nits d'estiu . Els encarregats de fer volar la imaginació han estat Marc Artigau, Mar Bosch, Roc Casagran, Melcior Comes, Carlota Gurt, Stefanie Kremser, Jordi Nopca, Sergi Pàmies, Clara Queraltó, Llucia Ramis i Sílvia Soler.© 2020 Marc Artigau, Mar Bosch, Roc Casagran, Melcior Comes, Carlota Gurt, Stefanie Kremser, Jordi Nopca, Sergi Pàmies, Clara Queraltó, Llucia Ramis i Sílvia Soler.© 2020 Marina Bornas (traducció d'Et deixaré la meva tovallola)© 2020 Univers (edició)