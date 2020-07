Artemisia Gentileschi i les dones

Viquipèdia / Wikimedia Commons

La pintora barroca Artemisia Gentileschi va néixer a Roma el 8 de juliol de 1593 i va morir a Nàpols cap al 1654. En una època en què les dones tenien moltes dificultats per assolir una carrera artística va ser la primera dona que va esdevenir membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Florència. Gentileschi va formar-se en l'estil de Caravaggio amb el seu pare, que també era pintor, i va especialitzar-se en escenes protagonitzades per heroïnes dels mites clàssics i personatges femenins de la Bíblia, dones fortes i de caràcter, una tria influenciada, molt possiblement, per la seva personalitat i experiència, inclús fets concrets com la violació de què va ser víctima als divuit anys per part d'Agostino Tassi, el seu mestre de dibuix. Fem un recorregut per l'obra de la que avui dia és considerada una de les artistes més importants de la seva generació a través de 14 de les seves pintures.Judit decapita Holofernes, 1612-1613.Autoretrat com a llautista, 1613-1617.Maria Magdalena en èxtasi, 1613-1620.Judit amb la seva serventa, 1618-1619.Al·legoria de la Pintura, 1620-1630.Jael i Sisserà, 1620.Susanna i els vells, 1622.Maria Magdalena com a Malenconia, cap al 1625.Judit amb la seva cambrera, 1625-1627Aurora, 1627.Clio, la musa de la Història, 1632.Cleòpatra, 1633-1635.Samsó i Dalila, cap al 1635.Al·legoria de la Retòrica, cap al 1650.