Tens els ulls plens de paraules,la vida estesa al davant,aparador de joguinescançons fàcils de cantar.Cançó d'un temps de tramviesi carrers mal empedrats;dies de sol i de pluja,barri amunt i barri avall.Nits de lluna plena,somnis d'envelat.Bella com una princesad'algun vell conte d'infants,et veig ballar un vals de puntesa la plaça del Diamant.I tu, al terrat, estenent la robao asseguda cosintsola, amb la tarda,i voltada de baranes,de vent i de blau.Sentir que passen els diescom si fos un joc d'atzar:una rosa per Sant Jordii flors negres per Tots Sants.Xerrameca de botigues,coloraines de mercat;olor de sofre i de llunacada nit de Sant Joan.Nits de lluna plena,somnis d'envelat.L'ocell de la jovenesapren el vol mirall enllà:valsos que van i que venena la plaça del Diamant.I tu, al terrat, estenent la robao asseguda cosintsola, amb la tarda,i voltada de baranes,de vent i de blau.Llargues tardes de diumengepolsim de lluna als terrats,quietud d'hivern al vesprequan es fa fosc aviat.Sentor de rosa perduda,claror de vidre entelat,joguina feta malbé,cendra d'ocell estimat.Nits de lluna plena,somnis d'envelat.I quan la cançó s'acabiuna altra en començarà,car tot gira com els valsosde la plaça del Diamant.