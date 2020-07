Temps que vivim

Abans de la pandèmia, l'Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de la Fundació Collserola va proposar una col·laboració a la Fundació Foto Colectania per realitzar un projecte conjunt: reflexionar amb els alumnes de sisè sobre el llenguatge fotogràfic i el concepte de fotollibre. Van arribar el confinament i la distància, però el projecte no es va aturar i va trobar en aquella circumstància un argument perfecte per posar el focus en sentiments, vivències, records i també pèrdues fruit de la malaltia.