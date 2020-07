Discos a lloc

Foto: PopSpots

Les portades dels discos són la carta de presentació dels àlbums que contenen, un aparador fet de composicions tipogràfiques, imatges dels artistes, il·lustracions o inclús colors sòlids (qui no recorda el White Album de The Beatles?), i on molt sovint apareixen fotografies que acaben formant part de la nostra memòria. Però on són fetes? Al web PopSync investiguen i expliquen a quins llocs corresponen algunes portades ben conegudes, les superposen als seus entorns i en citen les adreces exactes. Fem un viatge fotogràfic i musical descobrint-ne 14.Wish You Were Here, Pink Floyd (1975), Warner Bros. Studios, Burbank, California.Greatest Hits, Simon and Garfunkel (1972), 7 East 94th Street, Manhattan, Nova York.Portrait of the artist, Tony Bennett (1990), 23-18 32nd Street, Queens, Nova York.After the Gold Rush, Neil Young (1970), cantonada de Sullivan Street i West 3rd Street, Greenwich Village, Nova York.Pet Sounds, The Beach Boys (1966), Zoo de San Diego, California.Rock'n'Roll, John Lennon (1975), part posterior del número 22 de Wohlwillstraße, l'anomenat Jäger Passage, Hamburg.Modern Times, Bob Dylan (2006), cruïlla entre la 59 i Broadway, Columbus Circle, Nova York.The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, David Bowie (1972), 23 de Heddon Street, Londres.The Division Bell, Pink Floyd (1994), un camp als afores d'Ely, Anglaterra.Pretzel Logic, Steely Dan (1974), Miners' Gate, Central Park, Nova York.West Side Story, repartiment original de Broadway (1957), 418 West 56th Street, Nova York.My Generation, The Who (1966), dalt de tot de les escales que hi ha al costat de l'estàtua de la reina Budicca, on el pont de Westminster es troba amb Victoria Embankment.Rocket to Russia, Ramones (1977), exterior de la porta posterior del club CBGB, al final d'Extra Place, Nova York.Surfin' Safari, The Beach Boys (1962), Paradise Cove, Malibu.