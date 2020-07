L'assaig per pensar el món té premi

Ricard Torrents

Catorze recomana el Premi d’Assaig Ricard Torrents Bertrana, convocat per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya Eumo Editorial . Està dotat amb 5.000 € (independent dels drets d'autor) i l'obra guanyadora serà publicada per Eumo Editorial.Des d'ara i fins al 30 de gener del 2020 s'hi podran presentar obres inèdites, escrites en català, que tractin qüestions relacionades amb les humanitats, les ciències, l’educació i la universitat. El jurat, format per assagistes i acadèmics de renom com Jordi Amat, Pilar Godayol, Xavier Antich, Marina Subirats, Francesc Codina, Cristina Pujades, Blanca Llum Vidal, valorarà la idoneïtat del treball, el rigor en el tractament del tema i la qualitat literària del text. Els treballs s'han d’enviar per correu electrònic a [email protected] , no han de superar els 400.000 caràcters amb espais, i han de portar un títol i un pseudònim de l’autor. En podeu llegir les bases aquí Aquest premi vol reconèixer la figura de l'assagista, traductor, crític literari i fundador de la UVic-UCC i d’Eumo Editorial Ricard Torrents (Folgueroles, 1937), que ha defensat i defensa “l'assaig des de la llibertat", afegint que "aquest és l’únic punt de partença de tota literatura, però de la literatura d’idees més que de la de qualsevol altre gènere.” La directora d’Eumo, Montse Ayats, explica que “amb aquest premi volem continuar oferint als lectors obres en català que ajudin a pensar el món i que se sumi a les iniciatives que Ricard Torrents ha liderat des de la consciència cultural i la militància cívica”.Premi d’Assaig Ricard Torrents Bertrana.els treballs s'han d’enviar per correu electrònic a [email protected] fins al 30 de gener del 2020.