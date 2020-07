Una altra manera de viure

"Defensar la teva manera de viure és una forma molt bonica de viure. Per això, eliminem les anelles de plàstic." Així ho ha anunciat Estrella Damm que, a partir d'aquest juliol, començarà a substituir-les per unes de cartró 100% biodegradables. Ho han fet públic a Compromís, la seva nova campanya Mediterràniament que recull i dona continuïtat als vídeos de l'any passat: Ànima i Amants. I on el missatge, davant l'emergència mediambiental que estem vivint, segueix sent el mateix: protegim el Mediterrani.



En el vídeo d'enguany, dirigit de nou per Oriol Villar i realitzat per Nacho Gayán, hi ha una coreografia interpretada per vint-i-quatre ballarins i ballarines de dansa moderna que mostren com d'important és el paper que juguem, per una banda, cadascú de nosaltres, i per altra, entre tots. L'autor de la cançó és Joan Dausà i aquesta vegada la canta Magalí Sare.





Ànima, publicat l'estiu del 2019, va ser el primer vídeo d'aquesta campanya. La cançó, igual que les altres dues, va ser escrita per Joan Dausà, i la va cantar Maria Rodés:Amants, publicat l'estiu del 2019, va ser el segon vídeo d'aquesta campanya. La canta Santi Balmes i Joan Dausà: