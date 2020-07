Un estiu de lectures

Foto: Pixabay

A la Rateta li agradaven els vestits i les llaçades més que no cap altra cosa. Una adaptació d'Anna Canyelles del conte tradicional il·lustrada per Julilustrador. Amb lletra lligada per avançar en l'aprenentatge de la lectura.En Patufet era un nen tan menut que es podia amagar dins un bol de llet i la mare no el trobava. Una adaptació d'Anna Canyelles del conte tradicional il·lustrada per Julilustrador. Amb lletra lligada per avançar en l'aprenentatge de la lectura.Qui és la Rínxols d'Or? Una nena amb uns cabells tan rinxolats i rossos que ningú li deia pel seu nom. Una adaptació d'Anna Canyelles del conte tradicional il·lustrada per Julilustrador. Amb lletra lligada per avançar en l'aprenentatge de la lectura.Una de les aventures més esbojarrades de l'os més sapastre i tendre creat per Daniel Napp, un àlbum il·lustrat per riure i passar-ho molt bé.Quan en Biel es capbussa al mar, descobreix que alguna cosa no va bé: l'aigua és bruta i hi ha plàstics i deixalles per tot arreu. Un àlbum de Laia Berloso per prendre consciència de la importància de cuidar els nostres mars i el nostre planeta.La Marina, en Lucas i l'Anna descobreixen que la gatera de casa l'àvia és l'entrada a un món fantàstic i que tenen una missió: salvar el rei del bosc. El primer volum d'una saga de Sabrina Catdoor i David Sierra per començar a gaudir de la lectura en solitari.Tot i que els seus pares sempre li han dit que sempre l'estimaran, que només se separan i que no és culpa seva, l'Òliver està enfadat. Un llibre de Pilar Pasqual per aprendre a valorar la bellesa de les coses i comprendre que cada instant de la vida és ben preciós.Una aventura per conèixer les civilitzacions més fascinants de la història amb Juan de Aragón, El Fisgón Histórico.Skeleton Keys és la combinació perfecta de fantasia i aventures del dia a dia, ideal per a nens intrèpids, que creguin en la màgia i en mons imaginaris. Una sèrie de Guy Bass il·lustrada per Pete Williamson.Quan l'Elizabeth torna a l'hotel Winterhouse per passar-hi les vacances, en Freddy i ella investigaran el misteri que envolta a en Riley S. Granger, un hoste de l'hotel que va deixar enrere artefactes ben estranys. Un escape room literari de Ben Guterson.Creus en els fantasmes? La Natàlia no. La seva gran passió és la ciència. «Les coses que existeixen de veritat», com ella diu. A El club de la C.I.E.N.C.I.A., Marcelo E. Mazzanti barreja de manera molt divertida la ciència amb els elements paranormals. L'il·lustra Eloi Matas i Riera.Apol·lo ha fet enfadar el seu pare, Zeus, per darrer cop. Com a càstig se'l desterra de l'Olimp i aterra a Nova York com un adolescent normal i corrent. Una nova saga de Rick Riordan, autor de les exitoses novel·les de fantasia Percy Jackson i els Déus de l'Olimp.En el primer estiu de la seva majoria d'edat, el Bru guanya en un concurs de ràdio una entrada per anar al llegendari festival de rock de la costa catalana. Allà coincidirà amb la Duna, un amor platònic de l'escola que, més d'un any enrere, va desaparèixer a meitat de curs sense deixar rastre. Un thriller d'Eloi Fortuny ple de girs i sorpreses.Dues amigues, uns Jocs Olímpics, i un escàndol que les separarà, o les unirà per sempre. Una novel·la de Jennifer Iacopelli que ajuda a entendre com és tractada la figura de la dona dins de l'esport d'elit.