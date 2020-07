"Mi madre era una persona muy alegre, muy feliz, era una persona muy juvenil, llena de vida: de hecho parecía una más de nosotros, era más nuestra hermana mayor que nuestra madre." Així comença l'animació Ni una lágrima más, de Beatriz Zorrilla , estudiant de l’últim curs del grau de Multimèdia. Aplicació i Videojocs de la Universitat de Vic que, com a Treball de Final de Grau, ha fet aquest vídeo per explicar i denunciar un cas de violència de gènere: el de Rafaela Rueda Romero, que va ser assassinada per la seva exparella."Vaig estar llegint articles de dones que havien lluitat contra la violència masclista, fins que va haver-hi un cas en particular, el de la Rafaela, que em va impactar, ja que havia viscut al poble del costat on havia nascut la meva família materna. Gràcies a les xarxes socials vaig poder contactar amb el seu fill, Hiro Romero, i és així com vaig poder formular-li preguntes perquè m’expliqués què va passar". "Qui ha posat la veu és un gran amic meu, Jose Acedo. Ell no es dedica a aquest món, és infermer, però quan va llegir la història de la Rafaela es va emocionar tant com jo". Aquest treball ha estat un dels projectes seleccionats per la UVic-UCC per presentar-se al pitching del Cluster Audiovisual de Catalunya.