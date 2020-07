Els avis confinats que imiten discos

Les principals víctimes d'aquesta pandèmia mundial que vivim han estat i són la gent gran. La por, la solitud, el risc, el bombardeig de notícies, el saber que són tants els que han mort sols. És davant d'aquest panorama, i per tal d'intentar distreure'ls o, si més no, allunyar-los per uns moments de l'únic tema del que, en ple confinament, es parlava dia i nit, que Robert Speker va proposar als avis i àvies de la residència d'Edgware (Anglaterra) on treballa, i on, des del 12 de març, els residents no podien ni sortir ni rebre cap visita dels familiars, que reinterpretessin portades de discos mítics: des del Born in the USA de Bruce Springsteen i el Bad de Michael Jackson, fins al True Blue de Madonna i l'Aladdin Sane de David Bowie."Vaig fer aquest projecte per fer-los feliços i crec que a les famílies dels models els hi ha agradat: fins i tot els nets anaven publicant les fotos dels seus avis. Com que el risc que patissin coronavirus era molt elevat, sabia que podien estar confinats molt temps i és per això que volia que aquest temps fos el més agradable possible", explica Robert Speker. Aquí en teniu el resultat.