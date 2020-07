Pimes i autònoms contra el canvi climàtic

Raúl Aragonés, president, i David Comellas, CEO de AEInnova Foto: Berta Tiana

Josep Antoni Romia, gerent, i Sílvia Llop, de Faixamata

L'empresa Alternative Energy Innovation (AEInnova), de Terrassa, ha estat guardonada amb el 1r Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental , creat a finals del 2019 per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA i que té per objectiu reconèixer i fomentar els valors pel respecte al medi ambient a la societat i promoure la innovació i la sostenibilitat en l'àmbit empresarial en resposta a les necessitats actuals, per tal de millorar el benestar de les persones i l'estat del medi natural. AEInnova, que rebrà com a premi una dotació de 10.000 euros, és un spin-off del departament de microelectrònica de la UAB que ha desenvolupat una tecnologia que permet capturar la calor residual de la indústria i convertir-la en energia neta, amb dues línies d'actuació: la millora de l'eficiència energètica de la indústria, convertint la calor en electricitat, i la creació d'uns sensors industrials alimentats per calor residual i que no necessiten bateries.El 2n Premi, dotat amb 5.000 euros, ha recaigut en l'empresa Faixamata pel seu sistema de gestió de purins que redueix el seu impacte mediambiental i rebaixa fins al 50% els costos de tractament i venda del subproducte per a plantes de compostatge, fent que el residu es converteixi en recurs.En aquesta primera edició, el Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental ha rebut una seixantena de projectes procedents de pimes amb seu a Catalunya que han desenvolupat un projecte o procés sostenible amb almenys un any en funcionament. El jurat ha estat format per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà i Roca; el professor de direcció estratègica de l’IESE, Joan Enric Ricart; el president de CECOT, Antoni Abad; la directora de la Fundació Empresa & Clima, Elvira Carles; l’exdirectora de El Periódico, Anna Cristeto; i el director del Segment Pimes del BBVA a Catalunya que actua com a secretari sense vot, Joan Carles Alba.Shotl: startup creada el 2017 a Sant Cugat que ofereix dues aplicacions de mòbil i un sistema central, per implementar i operar serveis de transport col·lectiu a demanda en temps real, combinant tecnologia, algoritme, coneixement i suport tècnic perquè el transport públic millori en eficiència i flexibilitat.Síner és un projecte de Símbiosy, una empresa de Barcelona especialitzada en simbiosi industrial. Aquest procés identifica residus d'empreses que altres poden utilitzar com a matèries primeres i Síner és l'eina que identifica aquests residus.Worldcoo: empresa social que va néixer l’any 2012 a Barcelona amb l’objectiu d’ajudar les ONG a trobar els recursos econòmics necessaris per impulsar els seus projectes socials i mediambientals arreu del món a través de l’Arrodoniment Solidari, una eina amb què els establiments comercials poden oferir als seus clients/es la possibilitat d’arrodonir l’import final de la seva compra i donar els cèntims restants a una causa social.