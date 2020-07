Foto: Catorze

Sopes detox

El nostre cos acumula toxines i és important fer neteja. Les sopes detox són un aliment clau en qualsevol dieta saludable: netegen, nodreixen, remineralitzen, ens omplen de vitalitat, sacien i són fàcils de digerir. Eva Roca és ecoxef i a Sopes detox (Cossetània) ensenya a elaborar-les de manera pràctica i senzilla i a combinar els seus ingredients correctament perquè els seus efectes nutricionals i resultats organolèptics siguin meravellosos.Us descobrim 7 beneficis de les sopes i una de les receptes que proposa el llibre iSupernutrient en un plat petit.És una forma d'ingerir una gran quantitat de nutrients en poc menjar i alleugerint molt la digestió. Això fa que disposem de més energia perquè no la gastem digerint.Molt proteiques.Les sopes crues, a més de grans dosis de vitamines, minerals i antioxidants, són riques en aminoàcids essencials, sobretot gràcies a les fulles verdes, i les converteix en un aliment molt proteic.Riques en àcids grassos essencials.Gràcies als olis vegetals de primera premsada en fred i les llavors de cànem pelades, aportem a les sopes unes bones dosis d'àcids grassos saludables i essencials per a la nostra salut. Així que aquestes sopes són completes i ben equilibrades nutricionalment.Depuratives i desintoxicants.Són ideals en processos depuratius, ja que no sobrecarreguen l'aparell digestiu i ajuden a l'eliminació de l'organisme alhora que ens emplenen de nutrients i vitalitat. La seva fibra ens ajudarà a desintoxicar-nos ràpidament. Ajuden a recuperar el pes natural en pocs dies.Molt digestives.Les sopes, com que són aliments triturats, si a més estan ben combinades, ja estan predigerides i arriben fàcilment als intestins sense sobrecarregar l'intestí ni crear fermentacions. Són ideals quan sopem més tard de les 19 hores, moment en què comença la fase de descans digestiu, en la que el cos s'enfoca en l'assimilació dels nutrients. Pensa que una sopa es digereix en menys d'una hora, mentre que un plat de cereal o llegum cuit ho fa en més de dues. Com que són molt digestives, ens permeten descansar millor a la nit.Alcalinitzants i antioxidants.L'ingredient estrella de les sopes detox són les verdures de fulla verda. Aquestes meravelles són l'aliment essencial per mantenir la nostra salut i el nostre pH en equilibri, ja que en contenir l'oxigen de la clorofil·la i la gran quantitat de minerals de les plantes, les fulles verdes són els aliments més alcalinitzants del planeta.De gran poder curatiu, rejoveneixen i sanen l'organisme.Gràcies a la clorofil·la de les verdures i als seus reguladors naturals que ajuden l'homeòstasi, el nostre organisme s'autoregula i autosana en poc temps.(Preparació 2', maceració 30', 2 racions; primavera i estiu)Una sopa molt diürètica, lleugera, tonificant i digestiva que t'aportarà grans dosis de vitalitat, antioxidants, vitamines i minerals per afrontar el dia amb alegria alhora que et depura i et rejoveneix. És una bona sopa per mantenir la vista saludable i prevenir les cataractes.1 carbassó mitjà1 T de créixens (també pots utilitzar canonges)15 fulles de coriandre fresc1 C d'oli de llinosa1 C de suc de llimona1/4 C de sal1 T d'aigua filtradaRenta el carbassó i talla'l a daus petits. No el pelis. A la pell es concentren la major part de les seves vitamines.Posa el carbassó en un bol junt amb els créixens, el coriandre, l'oli, el suc de llimona i la sal. Deixa-ho macerar durant una estona. Ideal de 30 minuts a 1 hora.Col·loca tots els ingredients en el got de la batedora i tritura-ho durant 40 segons.Decora-ho amb unes fulles de coriandre i germinats. Pots substituir l'oli de llinosa per oli de cànem.© Eva Roca.© de l'edició: 9 Grup Editorial.