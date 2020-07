Enric Casasses, a la llibreria Ona

Edicions Poncianes ha repartit, com si fossin llavors, tot de propostes per aquest juliol. Us convidem a saber quines són, a anotar-vos les que més us plaguin i a gaudir-les.

Enric Casasses presenta el seu poemari El nus la flor amb l'editor Jordi Quer, el pianista Daniel Ariño (que n'ha musicat el llibre) i la cantant Maria Mauri a la nova llibreria Ona Dilluns 20 de juliol a les 19:00.El poeta ens presentarà el seu darrer llibre, guardonat amb els Premis Lletra d'Or i el d'Honor de les Lletres Catalanes, i també en podrem sentir la versió musicada. El nus la flor inclou els poemes que Casasses va anar escrivint en diverses llibretes al llarg de tres anys i els dibuixos que els acompanyaven.Poncianes, a la Fira Arts Libris Del dijous 23 al diumenge 26 de juliol, coincidint amb el Sant Jordi de juliol, al Centre Cultural el Born, Poncianes tindrà una parada i farà aquestes dues activitats: W, un relat indomable , una trobada singular entre Gabriel Ventura i Enric Farrés Duran.Divendres 24, a les 17:00.Gabriel Ventura celebrarà la reedició i l'ampliació de W conversant amb Enric Farrés Duran sobre alguns dels conceptes d'aquest llibre: l’apropiacionisme, l’error, el sampler textual, la digressió i la deriva pels arxius. Editar en temps d’emergència: les Bèsties Confinades , amb Jordi Carulla-Ruiz, Míriam Cano, Enric Casasses i Maria Cabrera.Dissabte 25, a les 17.00.Durant la pandèmia, Poncianes va engegar un projecte insòlit per a temps insòlits:Bèstia confinada, un butlletí digital que ha recuperat l’esperit de la col·lecció de pòsters Bèsties i l'ha ampliat amb nous materials i peces inèdites dels traductors. En aquesta trobada es parlarà de com, en plena crisi, s'ha repensat tota una col·lecció editorial, i se'n valorarà la resposta que ha obtingut. Festival de Poesia Rusc , al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.Dijous 30 de juliol a les 20.00.Poncianes coorganitza amb el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí el festival de poesia RUSC , que ja va per la vuitena edició. Els poetes que hi participaran són Dolors Miquel, Francesc J. Gómez, Pol Guasch, Laia Carbonell i Jordi Carulla-Ruiz. Gemma Humet tancarà el festival amb una actuació musical. L'endemà, també dins del marc del RUSC, Enric Casasses i Don Simon & Telefunken presentaran el disc conjunt Orbiten al jardí del Museu.Totes aquestes activitats es complementen amb el butlletí digital Bèstia confinada , que, si us hi inscriviu aquí , cada setmana rebreu gratuïtament al vostre correu un document en què poetes d'avui ens obren les portes al món d'escriptors universals: hi trobareu des de Maria Cabrera parlant Mercè Rodoreda fins a Jaume Pons Alorda, de Walt Whitman. Aquesta setmana, Guillem Serrahima se centra en la figura de Guillaume Apollinaire.