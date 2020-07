Foto: Mas Llagostera

Catorze recomana la Nit de tapes i vins entre vinyes, que es farà aquest divendres 17 de juliol a Mas Llagostera (La Bisbal del Penedès). L'ambient d'aquest sopar serà únic: les tapes seran d'elaboració pròpia amb productes de quilòmetre zero, hi haurà taules de grups reduïts i separats per garantir les mesures de seguretat, i s'oferirà un concert en directe de swing-jazz amb el duet de guitarres de Kike Angulo i Axel Davis, que també hi posarà la veu.El menú degustació constarà de tot de plats: braves Mas Llagostera, olives mar i muntanya, olleta d'ànec amb confit de peres i foie, caneló d'au amb aroma de tòfona, bacallà confitat amb fons de pebrot del piquillo fumat, arròs negre, i trio de delícies amb aromes d'avellana, curry i sobrassada amb mel. De postres hi haurà gelat del mestre gelader Jordi Guillem i de beguda, vins prèmium de Jané Ventura , el celler del Vendrell que col·labora amb la secció de converses de Catorze La ventura de viure El preu és de 39 euros, les places són limitades i per reservar-ne cal trucar al 605 89 80 36 o al 635 55 69 55, o enviar un mail a [email protected] Aquesta és una bona oportunitat per gaudir a l'aire lliure de les bones coses del Penedès: els vins, la gastronomia, el paisatge i la música.Nit de tapes i vins entre vinyes. Mas Llagostera , T-240, km 0.5, La Bisbal del Penedès.la nit del divendres 17 de juliol.