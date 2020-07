Memòria d'un assassinat polític

Espe Pons. Tribunal Militar Tercero-Archivo (Barcelona). 2019. Fotografia. 40 x 60 cm

Catorze recomana l'exposició Sota la llum del mar , d'Espe Pons, que es pot visitar fins al 22 de novembre de 2020 al Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas, a Torroella de Montgrí.Tomàs Pons Albesa, germà petit de l'avi de la fotògrafa Espe Pons (Barcelona, 1973), va ser afusellat el 1941 al Camp de la Bota de Barcelona quan tenia només 31 anys. Va ser un assassinat polític. L'artista ha volgut resseguir aquesta història tornant als indrets on el seu besoncle va viure els últims moments de vida, la seva detenció, la tortura, el judici, i recopilant informació de l'època relacionada amb el cas. Sota la llum del mar és un assaig fotogràfic documental que a partir d'una història particular revisita llocs que van ser comuns als centenars de milers d'assassinats per part de les forces militars nacionalistes espanyoles i busca dignificar totes les víctimes del franquisme, de l'Espanya de la Guerra Civil i la postguerra.l'exposició Sota la llum del mar , d'Espe Pons.al Museu Palau Solterra (carrer de l'església, 10, Torroella de Montgrí).fins al 22 de novembre de 2020.