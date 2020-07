Ajudar la cultura que ens ajuda

Foto: Fundació Carulla

Foto: Fundació Carulla

"Des del ple convenciment que la cultura transforma i que ha de donar resposta als reptes que viu la societat catalana, cal fer costat als creadors i creadores perquè, ara més que mai, necessitem propostes culturals que ens ajudin a combatre els efectes negatius de la pandèmia".Ho diu Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, i des del compromís i el convenciment que la cultura i les arts són motors de transformació social l'entitat ha creat SOS Cultura , un programa excepcional dotat amb més de 100.000 euros per donar suport als i les creadores culturals que impulsin nous projectes culturals que donin resposta a la necessitat que tenim com a societat d’abordar els efectes individuals i col·lectius provocats per la pandèmia.20 beques de 4.000€ per a creacions inèdites de qualsevol àmbit artístic (música, arts escèniques, arts visuals, art digital...) pensades per ser implementades a l'espai públic i que tractin els efectes que el Covid-19 està tenint sobre la societat catalana i els reptes que això suposa.La convocatòria és oberta fins al 31 d'agost de 2020 i hi poden optar creadors residents a Catalunya amb una trajectòria mínima de dos anys que s'hagin vist afectats per la crisi sanitària i social. Les propostes han d'incorporar una alternativa digital per fer front a eventuals nous períodes de confinament.4 beques de 4.000 € per a obres literàries inèdites en llengua catalana del camp de la narrativa i l'assaig per a adults.La convocatòria és oberta fins al 30 de setembre de 2020 i hi poden optar escriptors d'entre 16 i 35 anys i editorials agremiades al Gremi d'Editors de Catalunya o a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. La selecció de les obres guanyadores la farà un jurat, que es farà públic abans del tancament de la convocatòria i serà presidit per Oriol Magrinyà, director de l'Editorial Barcino. segell editorial de la Fundació Carulla.3 ajudes de 4.000 € per a propostes que busquin donar resposta a reptes socials concrets identificats en un territori des de la cultura i les arts i a les que es demana que tinguin en compte el Decàleg Mutare i com es posa en pràctica un Mutare.La convocatòria és oberta fins al 31 d'agost del 2020 i s'adreça a organitzacions culturals sense ànim de lucre, d'àmbit català, que comptin amb la complicitat d’altres agents, col·lectius i administracions locals del territori on es vol desenvolupar un Mutare.El Museu de la Vida Rural és un centre cultural que promou la memòria, la reflexió i la transformació social sostenible des de la ruralitat i l'educació i en les circumstàncies actuals vol facilitar l'accés i la participació en les seves activitats a les persones i col·lectius més afectats per la crisi sanitària i social provocada pel Covid-19. Per això, fins al 31 de desembre de 2020, ofereix l'entrada gratuïta als grups de gent gran i jubilats i al personal sanitari de Catalunya combinada amb l'entrada a la Fassina Balanyà i les Coves de l'Espluga. A més, durant tot el curs 2020-2021 ofereix dues activitats educatives gratuïtes per a les escoles de la Conca de Barberà i una activitat educativa gratuïta per a les escoles del Camp de Tarragona i les escoles d'alta complexitat de qualsevol indret de Catalunya.