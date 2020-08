Foto: Vern

Descamisat, Sisquet fa tard,diu adéu a la colla.L'han vacunat contra l'asfalten un poblet de costa.On d'amagat l'espera,darrere de l'església,mig tremolós, aquell petóque tindrà gust a sal de mari a nit plena d'estrelles.Un pèl suat Cesc s'ha llevatde fer la migdiada,mentre al costat la dona vadesant rasclets i pales,i mirant com la nenaarrebossada d'arenadorm al sofà, pensa que maitindrà millor momentper anar buscar la parelleta.Que arribi l'agost,feixuc i mandrós,que ens fa recordarla bellesa del tempsque passa a poc a poc.Des del cafè, el senyor Francescmira la gent com tomba,fent el tallat on fa tants anysté un reservat a l'ombra.I quan la dona arribali acosta la cadiradel seu costat, i li estreny la màpensant que el mar és com la vidaque no atura el ritme mai.Que arribi l'agost,vital i enganxós,per treure'ns les pressesi recuperar la tendresa del món.Que arribi l'agost,vital i enganxós,per treure'ns les pressesi recuperar la tendresa del món.Que arribi l'agost,feixuc i mandrósque ens fa recordarla bellesa del tempsque passa a poc a poc.