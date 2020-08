Foto: Lutz Koch

Perquè has vingut han florit els lilàsi han dit llur joiaenvejosaa les roses:mireu la noia que us guanya l'esclat,bella i pubilla, i és bruna de rostre.De tant que és jove enamora el seu pas–qui no la sap quan la veu s'enamora.Perquè has vingut jo ara torno a estimar:diré el teu nomi el cantarà l'alosa.Teresa Rebull interpreta el poema: