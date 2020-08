La revolució d'Emiliano Zapata

D'origen humil, Emiliano Zapata va néixer a Anenecuilco (Mèxic) el 8 d'agost del 1879 i va morir a Chinameca (Mèxic) el 10 d'abril de 1919 sent el penúltim de deu fills. Va treballar com a peó agrícola i ramader. El revolucionari va defensar les lluites socials, sobretot el respecte per a les comunitats indígenes i obreres de Mèxic. En les contínues demandes agràries, exigia la propietat comuna de les terres. Va ser assassinat amb només 39 anys en un parany organitzat pel govern. Símbol de resistència, el recordem amb 14 reflexions seves i amb dues cançons interpretades per Lax'n'busto i per Marina Rossell.

Foto: Leopoldo Méndez

1. La terra és de qui la treballa.

Llibertat, justícia i llei.Perdono el qui roba i el qui mata, però mai el qui traeix.Si no hi ha justícia per al poble, que no hi hagi pau per al govern.El que vulgui ser una àguila que voli, el que vulgui ser un cuc que s'arrossegui. Però que no cridi quan el trepitgin.Tracta'ls com a reis i com reis t'humiliaran, tracta'ls com a gossos i com gossos et seguiran.Els enemics de la pàtria i de la llibertat dels pobles sempre han anomenat bandits als que se sacrifiquen per les seves causes nobles.Estic disposat a lluitar contra tot i contra tots sense tenir més defensa que la confiança i el suport del poble.Hem de buscar la justícia dels governs tirans no amb un barret a les mans, sinó amb un rifle al puny.La ignorància i l'obscurantisme, en tots els temps, no ha produït res més que ramats d'esclaus per a la tirania.La nació està cansada d'homes falsos i traïdors que fan promeses en nom de la llibertat i, quan arriben al poder, se n'obliden.La revolució és l'únic que pot salvar la República.Hi ha qui per complaure els tirans, per un grapat de monedes o per un suborn, està traint i vessant la sang dels seus germans.Vull morir sent esclau dels principis, no dels homes.