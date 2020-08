Hermann Hesse: «No suportem la felicitat»

Foto: Tom Roeleveld

"Es dediquen molts esforços a estudiar el que separa els homes, els pobles i les èpoques. Tornem a fixar-nos també en el que uneix totes les persones!" Ho demanava l'escriptor i filòsof Herman Hesse (Cawl, Alemanya, 2 de juliol del 1877 - Montagnola, Suïssa, 9 d'agost del 1962) i ho recull el llibre Més lectures per a minuts (Angle Editorial), que és una ampliació de Lectures per a minuts.Al pròleg, la periodista Natza Farré explica quina és la voluntat d'aquestes pàgines: "Destacar la vigència d'uns textos que podrien ser escoltats avui en dia com a opinions del món que ens envolta". En llegim 14 reflexions que giren al voltant de la condició humana.De tractar els altres amb delicadesa només en sap qui necessita aquesta mateixa delicadesa.En les disputes guanya sempre l'optimista.Una persona honesta no fa cap pas sense collir enemics.Crec que només hauríem de ser intolerants amb nosaltres mateixos, no amb els altres.Quan tinc notícia d'algun crim, rares vegades em fa la sensació que, si arribés el cas, no seria capaç de cometre alguna cosa semblant o de deixar-me entabanar. L'home no és bo ni dolent, sinó que conté totes les possibilitats per a totes dues coses, i ja és molt si la seva consciència i la seva voluntat basculen cap a la banda del bé; fins i tot en aquest cas perviuen en ell, sota la superfície, tots els instints primaris, que poden conduir-lo a l'insospitat.Tot allò que no s'ha patit ni dirimit fins al final acaba tornant.Si un nen talentós ha estat violentat, colpejat, intimidat, alienat i atemorit durant anys, durant tota la infantesa, i llavors arriba un noble salvador que l'allibera de sobte, no pot esperar-se que, sense més ni més, aquest nen frisi per ser jutge municipal o per fer qualsevol altra cosa útil. És possible que el primer que faci sigui calar foc a una casa o alguna altra dolenteria.Tot el saber i la multiplicació del nostre saber no acaba en un punt final, sinó en un signe d'interrogació. Un plus de saber significa un plus de preguntes, i cada una d'aquestes preguntes planteja, al seu torn, nous interrogants.Identificar en cada persona les característiques que la distingeixen de les altres és conèixer aquesta persona.Acostuma a passar que els problemes que en un moment determinat ens preocupen internament els trobem també, com per art de màgia, al món exterior. Qui projecta construir-se una casa o sospesa la possibilitat de dissoldre el seu matrimoni o de sotmetre's a una operació troba al seu voltant, amb una freqüència sorprenent, el mateix problema i persones capficades pel mateix.El director d'orquestra més genial es converteix en un element nociu tan bon punt comença a gastar aires d'important.L'home reclama la felicitat fervorosament i, tanmateix, no la suporta gaire temps.Hem de procurar mantenir el nostre amor tan lliure com sigui possible, per poder regalar-lo sempre que vulguem. Tendim a sobreestimar els objectes als quals el lliurem, i això engendra molt sofriment.La franquesa està bé, però no val res sense l'amor. Amor vol dir dominar-se, saber comprendre i somriure en el dolor.