El gramòfon eròtic, un regal a Picasso

Foto de Nick de Morgoli. Pablo Picasso amb l’objecte surrealista «Jamais», d’Óscar Domínguez, París, 1947. Bibliothèque Emmanuel Boussard, París.





Josef Breitenbach, «Jamais», 1938. © The Josef and Yaye Breitenbach Charitable Foundation.

Catorze recomana visitar l'exposició Jamais , al Museu Picasso. El gener i febrer del 1938, a la cèlebre Exposition internationale du surréalisme, organitzada a la Galerie Beaux-Arts de París, el gramòfon Jamais, de l'artista canari Óscar Domínguez (1906-1957), va provocar tanta sensació com el Taxi pluvieux de Salvador Dalí o els 1.200 sacs de carbó que hi havia suspesos al sostre de la sala principal.Tot i que durant vuitanta anys aquest objecte surrealista s'havia donat per perdut, Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso, sospitava que Domínguez, cap a l'any 1945, li havia regalat al seu amic malagueny. Va ser l'any passat, mentre preparaven l'exposició Picasso, la mirada del fotògraf , que van aparèixer unes fotos inèdites que Nick de Morgoli havia fet a Picasso el 1947 al taller parisenc de la Rue des Grands-Augustins, on havia pintat el Guernica. En aquestes imatges van trobar la pista i l'esperança: el pintor sortia retratat al costat del gramòfon. Intentant estirar el fil per esbrinar on havia anat a parar aquest objecte, al cap de poc, Guigon va rebre una trucada de Catherine Hutin-Blay, filla de Jacqueline Picasso, que li deia que l'havia trobat en una capsa a dins d'un magatzem.Ara i fins al 8 de novembre, podem veure aquest tresor surrealista, de perfum eròtic i hipnòtic, en què una dona que balla es perd, amb els talons enlairats, dins del fonògraf, que és on reapareix la mà amb què acarona el disc que fa música: els seus pits. Al voltant d'aquesta troballa, l'exposició recrea, amb publicacions, filmacions i fotografies, l'atmosfera de l'Exposition internationale du surréalisme.l'exposició Jamais al Museu Picasso.fins al 8 de novembre.