Alphonse Mucha i la forma de les flors

Alphonse Mucha va néixer a Ivančice, a l'actual República Txeca, el 24 juliol de 1860 i va morir a Praga el 14 de juliol de 1939. Va ser pintor i artista gràfic, i un dels màxims exponents de l'Art Nouveau, una de les branques del Modernisme, moviment que al tombant del segle XIX va voler trencar les barreres entre les belles arts i les arts aplicades i es va caracteritzar per l'ús de les formes orgàniques, presents en la natura, com les de les flors i altres vegetals. Fem un recorregut per 14 de les seves obres.Cartell publicitari per a Amants, una comèdia en cinc actes de Maurice Donnay, 1895.Les estacions: Primavera, estiu, tardor i hivern, 1896.Cartell publicitari per a la marca de paper de fumarJob, 1896.Rêverie, 1896.La dona animada en flors: l'iris, el clavell, el lliri, la rosa, 1897.Cartell publicitari per a Bières de la Meuse, 1897.La flor / El fruit, 1897.Cartell publicitari per a la companyia de trens Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM), 1897.Cartell publicitari per a Nestlé, 1897.Despertar del matí, Esclat del dia, Somni del vespre, Descans de la nit, 1899.Cartells publicitaris per a Moët & Chandon, 1899.El topazi, La maragda, L'ametista, El robí, 1900.Bruguerola / Cards corredors, 1901.Cartell per a l'empresa de bicicletes britànica Cycles Perfecta, 1902.