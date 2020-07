Andreu Gomila guanya el Gabriel Ferrater

Foto: Premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat

En aquest 23 de juliol vestit de 23 d'abril, al monestir de Sant Cugat, el lloc on Gabriel Ferrater impartia classes de literatura catalana i lingüística quan la seu de la Universitat de Barcelona estava aquí, s'ha anunciat el guanyador del 18è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Ferrater: l'escriptor i periodista Andreu Gomila (Palma, 1977), amb el llibre Felanitx. El guardó està dotat amb 8.530 euros, amb una escultura del santcugatenc Pep Codó i amb la publicació del llibre a Edicions 62.Jordi Cornudella, membre del jurat i editor d'aquesta obra que sortirà a la tardor, ha destacat que "la poesia de Gomila és intimista, no gens grandiloqüent" i "que Felanitx mostra el lloc de creixença, l'arrelament de la vida de l'Andreu". Gomila, per la seva part, ha explicat que el llibre (estructurat en dues parts: un primer poema de prop de 450 versos dedicats a Felanitx, i una segona formada per 21 poemes) respon a dues preguntes: què som i d'on som. I que ens convida a reflexionar sobre "com el lloc i la gent que hi coneixes et condiciona a ser com ets".Marta Pessarrodona, que també forma part del jurat, ha volgut remarcar un fet prou destacable: "Aquest premi demostra la potència de la ciutadania". Ho diu perquè va néixer gràcies a l'empenta d'un grup de persones –entre les quals hi havia Ramon Barnils, i que més tard constituirien la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater–, que van anar a veure l'alcalde que aleshores hi havia a Sant Cugat, Lluís Recorder, i Xavier Folch, de Grup 62, per crear aquest certamen que, des del 2002, impulsa la poesia catalana i homenatja Gabriel Ferrater, qui, nascut a Reus, va viure els seus últims anys de vida, del 1965 al 1972, en aquesta ciutat.Entre els premiats d'altres anys hi ha Dolors Miquel, Albert Roig i Eva Baltasar. Ho assenyala Cornudella: "No és un premi de capelletes, ni de tendències, ni d'escola: els llibres que s'han premiat en totes les edicions, d'estils ben diferents, dibuixen tot un panorama de la literatura catalana".