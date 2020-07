L'univers de Josep Clarà

La Romanesa, 1905. Guix, 40 x 39 x 26,5 cm, MCGO. Foto: Fundació Vila Casas

Catorze recomana l'exposició Josep Clarà. L'univers de l'escultura , que es pot visitar al Museu Can Mario de la Fundació Vila Casas, a Palafrugell, fins al 29 de novembre de 2020.Josep Clarà i Ayats (Olot, 1878-Barcelona, 1958), escultor emblemàtic i sorprenent que va viure durant bona part de la seva trajectòria a la ciutat de París, és un dels artistes catalans més importants del segle XX. El Museu Can Mario reuneix les seves obres més importants i d'altres menys conegudes per aprofundir en l'obra i el tarannà creatiu de l'artista, que va partir del simbolisme per derivar cap a propostes d’arrel clàssica i mediterrània, vinculades amb el Noucentisme. A banda del món de Josep Clarà, a l'exposició s'expliquen les particularitats de la producció escultòrica que incorpora una sèrie de processos, materials i consideracions tècniques concretes.: l'exposició Josep Clarà. L'univers de l'escultura al Museu Can Mario de la Fundació Vila Casas (Plaça de Can Mario, 7, Palafrugell).fins al 29 de novembre de 2020.