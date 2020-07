Elias Canetti i l'eficàcia de les idees

Foto: Βethan

Elias Canetti va néixer el 25 de juliol de 1905 a Russe (Bulgària) i va morir a Zuric el 14 d'agost del 1994. Recordem l'escriptor i pensador en llengua alemanya, que va ser guardonat amb el premi Nobel de literatura el 1981, llegint-ne 14 reflexions.Ningú sap el que és bo. Sabem el que seria millor.Estimo massa coses. Encara n'hauria d'estimar més.Els que sempre es creuen autèntics són insuportables.Quan vegis que algú no et va estimar bé, investiga primer què va ser el que li va disgustar de tu. Pot ser que tingués raó.Una ofensa té el valor exacte en la mesura en què t'obliga a reflexionar.Segueixo sense saber per què s'estima més un germà que qualsevol altre home.El vell mossega amb els anys en comptes de mossegar amb les dents.És inútil, no té sentit, fins i tot és menyspreable donar per perduda la humanitat.El que lluita per conservar la fama està perdut. El que importa és l'eficàcia de les idees. Res més.Quantes injustícies cometem per ser justos una sola vegada!Ens hem de defensar de tot el que som, però sense destruir-nos.No és freqüent que el desig més gran de la gent sigui tenir una biblioteca.La paraula més imprecisa de totes: jo.Un no sap mai què passarà si les coses canvien de cop i volta, però sap què passarà si no canvien?