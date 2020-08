Foto: Europa Press

L'escriptor britànic V.S. Naipaul va néixer a Chaguanas, Trinitat i Tobago, el 17 d'agost de 1932 i va morir a Londres l'11 d'agost de 2018. Va ser guardonat amb el premi Nobel de literatura del 2001 i se'l considera un símbol del desarrelament modern. Aquests són els seus consells als escriptors que comencen.No escriguis frases llargues. Una frase no hauria de tenir més de deu o dotze paraules.Cada frase ha de contenir un enunciat clar, i ha d'afegir alguna cosa a l'afirmació anterior. Un bon paràgraf és una sèrie d'afirmacions clares i ben lligades.No facis servir paraules grans. Si l'ordinador et diu que les teves paraules tenen com a mitjana més de cinc lletres, alguna cosa va malament. L'ús de paraules petites t'obliga a pensar en el que estàs escrivint. Fins i tot les idees difícils es poden expressar en paraules petites.No facis servir mai paraules que tinguin un significat del qual no n'estiguis segur. Si trenques aquesta norma, t'hauries de dedicar a una altra feina.Els principiants haurien d'evitar l'ús d'adjectius, excepte els de color, mida i nombre. Fes servir tan pocs adverbis com et sigui possible.Evita les abstraccions. Aposta sempre per la concreció.Cada dia durant sis mesos com a mínim, practica d'escriure seguint aquestes normes. Paraules petites; frases curtes, clares i concretes. Et pot resultar estrany, però t'estaràs formant en l'ús del llenguatge. Et pot ajudar a desfer-te dels mals hàbits d'escriptura que vas adquirir a la universitat. Podràs anar més enllà d'aquestes normes un cop les hagis entès completament i les dominis del tot.Consells extrets de la introducció del llibre «The humour & the pity: Essays on V.S. Naipaul», d' Amitava Kumar (2002)