CAPÍTOL FINAL



Contra la seducció

Foto: Olli Henze



* Contra la seducció és l'únic poema inclòs en el «Capítol final» del llibre Devocionari domèstic , de Bertolt Brecht, publicat per Adesiara.

El dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht va néixer el 10 de febrer del 1898 i va morir el 14 d'agost del 1956. El també poeta Feliu Formosa (Sabadell, 1934) ha traduït i adaptat diverses obres brechtianes: a ell li devem la popularització de Brecht a Catalunya. Llegim un poema de Brecht en la versió de Formosa, i n'escoltem la versió original i la traducció catalana.No us deixeu seduir!No hi ha resurrecció.El dia és a les portes;sentiu ja el vent nocturn:no tornarà el matí.No us deixeu enganyar!La vida és massa breu.A glops l’heu d’engolir!No n’haureu tingut prouquan l’haureu de deixar!No us deixeu consolar!No teniu gaire temps!Els redimits, que es fotin!La vida és el més gran:no sempre la tindreu.No us deixeu reduira ser esclaus i explotats!¿De què heu de tenir por?Morireu com les bèstiesi res més no hi haurà.