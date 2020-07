Pau Vallvé, en una foto promocional. Foto: Lyona

Cau a poc a pocun confeti solque havia quedat encallaten algun racó del sostre al menjadordurant tots aquests anys.Record d'antics momentsi festes de fa temps,d'èpoques glorioses del passata les que últimament,i massa sovint,mentalment anem a buscar.I mentre el confeti cauens passen per davanttotes les imatges d'aquells anys.Se'ns ha parat el tempsi els dos ens hem mirat.Aquest no és el final que hauríem esperati, mentre el confeti cau,ens passen per davanttotes les imatges d'aquests anys.